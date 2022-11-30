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影／侯友宜首場謝票直攻全國最深藍區 粉絲瘋狂要合照

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜今晚利用下班時間啟動謝票行程，首場就來到「全國最深藍」的新店區辦感恩茶會。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今晚利用下班時間啟動謝票行程，首場就來到「全國最深藍」的新店區辦感恩茶會。記者李成蔭／攝影

新北市長侯友宜在今年連任選戰中以115萬票高票連任，今晚也利用下班時間啟動謝票行程，首場就來到「全國最深藍」的新店區辦感恩茶會。在地立委羅明才說，新店是29區中得票率第一的區；侯友宜則說感謝大家支持，最重要是團結拚建設，為新北不分你我、好好做事。

侯友宜今晚在大文山地區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）舉行感恩茶會，上百位競總幹部、里長到場力挺，大家先是以區域及社團別輪流合照，接著自由拍照時間，粉絲瘋狂找上侯友宜拍照、熱情滿滿，現場洋溢溫馨氣氛。

侯友宜上台先深深一鞠躬，感謝所有市民肯定並表示，人生最重要不是職位、是定位，要不分族群、不分你我，好好打拚、好好做事，「感謝大文山地區市民的支持，給他滿滿感動及力量，自己會繼續努力，不管是軌道建設還是永續環境，都會為繼續為大文山地區的好山好水而努力。

侯友宜表示，不管外面風雨再大，最重要是大家團結在一起，為這塊土地而共同打拚，今天來到這裡，最主要就是感恩大家，一路以來的支持，有些沒辦法一一致意的市民，請多原諒，未來如果有做不好的地方，也請給他多指導。

大文山區競選總部主委、立委羅明才表示，感謝大文山地區市民支持，讓侯友宜選舉開出好成績，議員也都全壘打，全台灣地區，新店得票率是第一名，侯友宜當選後也馬不停蹄，當選隔天就到新店安坑地區看輕軌，繼續為地方拚建設。

新北市長侯友宜今晚利用下班時間啟動謝票行程，首場就來到「全國最深藍」的新店區辦感恩茶會。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今晚利用下班時間啟動謝票行程，首場就來到「全國最深藍」的新店區辦感恩茶會。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今晚利用下班時間啟動謝票行程，首場就來到「全國最深藍」的新店區辦感恩茶會。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今晚利用下班時間啟動謝票行程，首場就來到「全國最深藍」的新店區辦感恩茶會。記者李成蔭／攝影

侯友宜 新北市長 得票率

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