坪林包種茶冬茶上市 12月10日起展售、研發入菜牛排

新北市府今天表示，坪林為包種茶區，冬茶上市品茗正當時，且有知名牛排餐廳正研發將包種茶與牛排結合入菜。12月10日起將在坪林茶業博物館旁辦展售會，還有雜耍劇團與演唱會。

市府農業局今天舉行記者會，公布12月10日、11日，以及17日、18日將與坪林區公所合作，在坪林茶業博物館旁舉辦「新北好茶展售會」，同時推出「新北好坪券」等優惠券，邀市民前往感受包種茶的獨特風味。

農業局長李玟說，坪林區為包種茶的最大產區，年產量約310公噸，現在正是冬茶上市季節；市府協助媒合獲得米其林星級榮耀的牛排餐廳合作，選用冠軍包種茶結合餐點，採用新北有機蔬菜及茭白筍設計新菜色。

家鄉在新北市萬里的餐廳負責人鄧有癸接受中央社記者訪問表示，現在用非酒精類的飲品搭配牛排已經為趨勢，可以達到平衡效果，包種茶的香氣與發酵也很突出。

鄧有癸表示，他曾經使用龍眼木或水蜜桃木烘烤牛排，現正研發嘗試以包種茶茶梗燻牛排，相信茶香搭配牛排應會有不同風味。

市長侯友宜表示，新北茶業發展無論是技術或創意，都展現世代承傳的年輕化及國際化方向發展，甚至有坪林青年茶業發展協會推出新品不含酒精帶酒香的「茶慶酒」。活動還可以遊賞坪林親水公園、百年舊橋、觀魚步道等特色景點。

坪林區長周慶珍說，活動適合親子共遊，市集約有50攤位，也有表演與遊戲、抽獎、茶花展等活動，現場可品嚐多種特色茶品、茶食及茶餐點，現場有歌手、小提琴家、雜耍技藝劇團、茶凍DIY體驗、創意調酒、阿卡貝拉人聲演唱。