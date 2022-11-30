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樹林山佳遙控越野賽車場整修完成 12月3日開放尬車

中央社／ 新北30日電

新北市樹林區河濱公園內的山佳遙控越野賽車場因場地老舊封閉整修，將跑道翻新改為沙土鋪面並增加各式跳台，將12月3日開放使用，歡迎玩家「尬車」，享受競速的操控快感。

新北市政府高灘地工程管理處發布新聞稿指出，原有山佳越野場地老舊，跑道鋪面硬化，不利於越野車奔行。為滿足遙控越野賽車玩家需求，高灘處日前封閉進行整修。

高灘處表示，在整修規劃設計階段，多次邀請越野遙控車協會討論、和玩家現場溝通調整，不僅將原有跑道翻新，跑道兩側增加彈性軟管，讓車輛在跑道奔馳更安全。場地周邊新設夜間照明設施，能滿足玩家日、夜皆能操控競速的需求。

高灘處表示，越野遙控賽車場預訂12月3日開放使用，整修後的跑道總長度達400公尺，設有5處一般跳台及5座具有挑戰性大型跳台，讓玩家有多種選擇，以解放車手操縱的快感，讓挑戰性再向上提升。

高灘處代理處長張修銘表示，賽車場位於樹林區環保河濱公園，民眾可由館前路及八德街口駛入柑園橋汽機車停車場，再往棒球場方向步行約5分鐘即可到達，歡迎各路高手前來挑戰「尬車」。

越野 車手

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