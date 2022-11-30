瑞芳林文清翻轉龍鎮里 年輕有為民眾稱讚

瑞芳區龍鎮里里長林文清，在今年里長選舉中，以接近六百票的票數，壓倒性獲得勝利，他也感謝每一位支持的選票，第一任里長期間，也翻轉龍鎮里，未來四年同樣秉持自己的步調，好好為里民爭取福利，讓龍鎮里可以越來越好。

瑞芳龍鎮里里長林文清，在當里長之前就算是小有名氣，成立社群媒體讓瑞芳人有平台可以發聲，他也會立即提供解決管道幫民眾處理瑞芳大小事，擔任里長後，更是憑藉自己的經驗，首先能將自己里內的問題都先盤點出來，然後再各個擊破，這也讓他首任里長就拿下特優里長殊榮。

龍鎮里長林文清說，上屆選舉時初試啼聲，和老里長只有差距個位數的票數，不過他靠著這四年的努力翻轉龍鎮里，這次選舉獲得大幅度的票數，用時間證明，一個素人起步的年輕里長也是可以做到讓民眾有感。

林文清進一步說，里內年長人口居多，很多鄉親對於政府的政策未注意，而失去了應有的權益和福利，因此也積極協助各項老人福利的申請，透過里辦公處來連結市府與民眾的橋樑，讓龍鎮里越來越好。