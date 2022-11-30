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汐止首辦銀髮俱樂部先修班 社區長輩畫環保袋

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
銀髮俱樂部先修班，汐止區首辦就在伯爵五代社區，手繪環保袋課程吸引好多長輩參加。 圖／觀天下有線電視提供
銀髮俱樂部先修班，汐止區首辦就在伯爵五代社區，手繪環保袋課程吸引好多長輩參加。 圖／觀天下有線電視提供

為了讓社區長輩生活更多采多姿，新北市政府辦理銀髮俱樂部先修班鼓勵社區加入，而汐止區首辦就在伯爵五代社區，開辦的手繪環保袋課程吸引好多長輩參加，將素面的包包，再自己用畫筆塗上色彩，拿著自己獨一無二的包包，長輩很開心也很有成就感。

銀髮俱樂部走入社區先開先修班，鼓勵公寓大廈申請辦理銀髮俱樂部，汐止第一站就在伯爵五代社區，開辦的手繪環保袋課程吸引好多長輩參加，現場邀請專業講師帶著大家一起作畫。利用下午時間，長輩們陸續來上課，接著就拿著畫筆低頭專心的在環保袋上著色，畫出自己喜歡的圖案。

講師于披霞表示，新北市政府一直在提倡銀髮俱樂部，其實很多社區並不了解，那天區公所來才知道，先修班就是先讓銀髮族走出家門，課程比較短是八堂課，希望從伯爵社區開始，慢慢的有更多社區加入。

十幾二十位長輩齊聚一堂，拿著畫筆開心的在素面包包上作畫，學員可以選擇花鳥圖案或是纏繞畫，然後再將顏料透過畫筆塗上去，有白色、黑色或是類似黃麻的環保袋，在長輩們用心配色彩繪下，變成一個個獨一無二的包包，有長輩說，畫的很有成就感，還多買了一個包，彩繪後當禮物送人。

一位七十多歲的民眾說，要當一個年輕的老人，希望能夠多辦類似的課程，讓長輩不要宅在家，透過多元有趣課程，多走出來學才藝也交朋友，像是有老師教手繪環保袋，真的很有趣，拿出去也有人稱讚很漂亮，很有成就感。

汐止 手繪

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