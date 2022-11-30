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混齡教學展現創意 淡水國小繽紛色彩大壁畫

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水國小美術班混齡教學，創作出長6公尺，共5幅大型壁畫，激盪更多藝術想法，體驗與大家共同創作的樂趣。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水國小美術班混齡教學，創作出長6公尺，共5幅大型壁畫，激盪更多藝術想法，體驗與大家共同創作的樂趣。 圖／紅樹林有線電視提供

為了要培養學生的創作及團隊合作，淡水國小美術班，舉辦三到六年級的美術班混齡教學，讓不同年齡層的學生運用各種色彩的卡典西德紙張，創作出長6公尺，共5幅大型壁畫，激盪更多藝術想法，體驗與大家共同創作的樂趣。

此外在當天還有結合「香草果茶ＤＩＹ」、「小偵探媒體視讀」、「飄揚的魔幻花朵」三項活動，讓孩子在活動中打開感覺，透過大手牽小手交流想法，體驗不同的學習樂趣。

淡水國小美術班老師陳姿穎表示，由六年級學長姊帶領學弟妹，運用卡典西德以及帆布底材進行製作。活動中老師引導學生想像自己是一朵開花植物，隨風飄盪在空間中，並將花瓣、花粉、花苞飄散的感覺融入作品，各組集思廣益，製作大量的幾何圖形進行魔幻花朵的設計。

學生第一次製作和牆壁一樣大的作品，學生們都很興奮，四個年級的孩子一同聚集在學校禮堂一起上美術課，繽紛的材料色彩，擴大心靈感受，短短三小時，共同完成了五大件作品，而這些作品也將會於運動會時展示在校園中，讓來參與的家長與貴賓一起欣賞。

淡水 團隊 壁畫

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