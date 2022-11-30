志工變成里長 淡水義山里長楊永麗要深耕地方
在淡水義山里長葉水金辦公室擔任多年志工服務的楊永麗，這次大選，從四搶一的激烈選戰中，勝出當選義山里長，楊永麗說，期盼可以用過去深耕地方的精神，繼續的來為義山里居民服務打拼。
楊永麗說，過去在葉水金擔任里長的期間，她就常常參與志工服務活動，一起來幫助里內的大小事務，包括了環保志工淨灘與清潔，另外里內的長者運動課程，她更是帶著大家進行肌耐力與舞蹈班的老師，因此許多居民對她來說都是非常熟悉的面孔。
楊永麗說，義山里長葉水金過去在里內服務受到里民的好評，這次在選舉過程當中也非常感謝里民與大家的支持，而未來也會延續的以葉水金里長服務精神來為地方打拼，讓義山里更加進步，建設更好，給里民完善的生活環境。
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