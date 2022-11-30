廣慈園區12月5日開幕 社福機構要用得再等半年
台北市長柯文哲積極推動的廣慈園區包含行政、社福大樓及社宅，其中行政大樓將在12月5日開幕，同時上梁的社福大樓卻還沒裝修，有長照需求的長者還得再等至少半年。
位於台北101旁的信義區行政中心為海砂屋，裡頭的區公所、戶政事務所、就業服務站等機關將從12月2日開始搬家並暫停服務，等12月5日搬到廣慈博愛園區行政大樓（A基地）後恢復營運。
不過，同時開工、上梁的廣慈社福大樓（B基地）目前仍在都發局內跑使照申請程序，使照發下後社會局還得安排廠商進駐裝修，裝修完畢還要再申請日照、身障等長照機構設立許可，長者想要使用還得再等等。
社會局與都發局回應，建管處已核准B基地使用執照，將在近期點交給社會局，由社會局規劃後續裝修作業及許可申請，預計需要6到8個月時間。
社會局指出，B基地還有親子館及托嬰中心，將力拚明年5月底啟用，浩然敬老院也會在明年2月就先行中繼使用B基地空間，而位於D、E基地的陽明教養院永福之家將在12月5日與A基地一同開幕。
廣慈博愛園區面積6.4公頃，分為A、B、C、D、E基地，A基地12月5日起由信義區行政中心進駐，B基地將有日照、長照等社福機構，至於C、D、E基地則共有1520戶社宅，其中D、E基地中籤民眾已入住，C基地預計明年完工招租。
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