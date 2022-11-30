冬茶量少質優 汐止包種茶具清香甜香花香

今年汐止區冬茶比賽，汐止區農會的休閒中心登場，雖然，今年因為夏天遇到乾旱，還有採收遇到下雨，增加難度，不過，茶農憑著製茶老經驗，一樣維持高水準，評審也說，雖然產量減少，不過，汐止冬茶具有包種茶應有的清香、甜香及花香。

茶葉改良場評審潘韋成表示，今年冬茶北部剛好遇到天氣十分冷涼而且剛好有下雨，因此茶素非常有冬茶的特色，因此今天在品評的過程中，包種茶的特色就是要求清香、甜香、花香，在評鑑各個等第裡面，所有的好茶都具有這些香型，因此，品質好的都有盡量拉到頭等去。

潘韋成指出，夏季有遇到乾旱，今年的產量有比往年降低二、三成，所以，量有少一點，因此，今年品質不錯量又少的情況下，CP質很高。

今年夏天遇到乾旱以及採收又遇到下雨，不但產量減少，也增加製茶的難度，不過，茶農憑著製茶老經驗，交出不錯成績單，品質相對不錯。

汐止區副區長林明玲說，汐止區公所舉辦冬季優良包種茶比賽，感謝農會大力協助，為了推廣新北好茶也特別聘請文山分場的茶博士以及新北市農會推廣中心專業評審舉辦這次的評比，這次品質不錯，都有把汐止好茶的水準維持住，等次已經出爐，經過評選是由農友李陽獲得特等獎，在這裡也恭禧所有得獎的茶友。