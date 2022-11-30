石門區八對結縭50年夫婦 喜氣歡慶金鑽婚

為了宣揚結縭並長久相守的家庭穩定與社會和諧，石門區公所特別舉辦金鑽婚表揚活動，邀請在地八對結婚超過50年的老夫老妻與他們的子女，一同來慶祝這項難得的盛事，能夠成為後世晚輩的學習典範，促使婚姻更長久與和諧。

石門區長林俊宏說，現在結婚50年金鑽婚表揚很少見，而區公所特別要辦理這個表揚，就是要鼓勵年輕的夫婦可以多多向金鑽婚夫妻取經與學習，讓婚姻更和諧與長久，也祝福結婚滿50年的夫妻們，要繼續攜手、幸福的走下去。

金鑽婚表揚活動現場，不少貴賓也都出席，致詞時多提到結婚後的夫婦相處之道真的是一門學問，因此趁著這一場表揚活動，要來跟前輩們學習，而其中一對尖鹿里結婚剛滿50年的夫妻則是分享他們的相處之道，就是相互包容與關心。

和樂融融的慶祝結婚50週年，每一對夫妻都在這意義非凡的一天，接受到來自民代與地方企業的禮品與祝賀，並且與自己的另一半以及家人子女們大合照，留下最難忘的金鑽婚回憶。