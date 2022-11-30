北市12月新制 騎錯YouBike罰錢、禁用塑膠杯明起稽查

台北市政府有多項新制在12月上路，其中YouBike1.0將退場，騎錯需負擔350元跨縣市調度費，台北市飲料店禁用一次塑膠杯，店家需用紙杯或其他植物纖維為主要材質的杯子代替，未配合最高可開罰6000元，明天實施的第一天北市環保局就會去稽查，並在下午時公布稽查結果、有無違規店家等相關訊息。

北市新制上路，不少與荷包有關，為維護大台北地區空氣品質，台北市環保局自12月1日啟動「陸空聯合稽查專案」，除制高點監視、機動式地面巡查外，還導入無人機從高空監控、在非法燃燒熱點架設空品感測器，呼籲民眾勿違法露天燃燒廢棄物，更不要存僥倖心態於假日、清晨或夜間燃燒，一經查獲將加重罰緩，最高可罰10萬元。

另外，因應國際趨勢、落實減塑，北市環保局宣布，12月1日起，北市轄內飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯，包含生物可分解塑膠材質的PLA杯，目前店家經多次溝通及宣導後，9成以上店家已備貨完成可順利配合上路；店家需用紙杯或其他植物纖維為主要材質的杯子代替，未配合最高可開罰6000元。

YouBike2.0APP「滿站增時」功能將在12月1日上線，民眾如遇無位可還情形時，可透過YouBike2.0官方APP操作「無位可還（滿站增時）」功能獲得15分鐘免費延長時間，以利至鄰近站點還車或於現場等候車位。

由於YouBike2.0目前已達成全市1200站擴建目標，YouBike1.0系統將於12月3日停止營運，12月3日至12月6日YouBike1.0空車柱仍可還車；12月7日至12月9日，雙北使用率高的南港、關渡等30站可還車；自12月10日起，YouBike1.0在台北市將無站可還，騎錯需負擔350元跨縣市調度費。

另外，北市府推動智慧城市及非現金、無紙化政策，台北市今年7月1日實行路邊機車無紙化開單政策，12月1日起試辦路邊汽車「計次」收費路段無紙化開單，將由開立停車繳費單改為簡訊通知，減少停車單據開立。

台北街頭常可見民眾騎乘電動滑板車、單輪平衡車，道路交通管理處罰條例第69條增訂「個人行動器具」歸類為慢車，並自11月30日開始施行，但原則上仍禁止行駛道路，12月1日起在道路範圍內行駛或使用電動獨輪車、電動滑板車或電動雙輪車，仍違反道路交通管理處罰條例，將開罰1200至3600元，並禁止其行駛或使用。