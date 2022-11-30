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身障者也能跨越障礙閱讀 新北市圖鶯歌分館辦融合遊戲

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
為讓身心障礙者體驗平權共融，新北市立圖書館12月3日、4日、10日在鶯歌分館推出「藝術沒有距離」融合美學遊戲活動。圖／新北市立圖書館提供
為讓身心障礙者體驗平權共融，新北市立圖書館12月3日、4日、10日在鶯歌分館推出「藝術沒有距離」融合美學遊戲活動。圖／新北市立圖書館提供

為讓身心障礙者體驗平權共融，新北市立圖書館12月3日、4日、10日在鶯歌分館推出「藝術沒有距離」融合美學遊戲活動，帶民眾透過多元視角，跨越閱讀障礙，用不一樣的方式體驗閱讀。

新北市立圖書館王錦華館長表示，閱讀不只是閱讀書本，也包含閱讀生活，為讓身心障礙者也能到圖書館享受閱讀樂趣，新北市打造友善閱讀空間，總館為通過「通用設計」認證標章的公共圖書館，更為身心障礙讀者打造專屬的友善閱讀室。

另外，為提倡融合教育，新北市立圖書館亦與中華民國遊戲協會合作，將「融合遊戲」的制度引進圖書館，希望透過玩具結合閱讀的模式，讓特殊學童可以和一般小朋友自然的互動、學習，目前已有新莊聯合分館、鶯歌分館、土城親子分館、淡水水碓分館、淡水竹圍分館、蘆洲兒童親子分館、金山分館、石門分館等分館提供視障、聽障、自閉症、多重障礙、銀髮、親子等六項不同族群需求的融合遊戲玩具服務。

鶯歌分館這次規畫「藝術沒有距離」融合美學遊戲活動，結合在地美學藝術與閱讀，分別於12月3日、4日、10日，規畫了三場次免費的融合遊戲體驗活動，分別是12月3日「立體藏書票自己畫」、12月4日「沉靜的茶藝文化」、以及12月10日「聲音與嗅覺的模仿遊戲」希望讓所有人不論年紀、身分，都能享受閱讀的美好。

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