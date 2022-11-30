新北市國土功能分區圖明起公展45天 將劃分為四大區

新北市國土功能分區圖將於明天起公開展覽45日，新北市地政局提醒，國土計畫進入到第3階段，市府將自12月13日起至全市29區公所辦理公聽會，聽取民眾意見。民眾可以前往現場，或是線上觀看直播。

新北市國土功能分區圖預計於2025年4月30日前公告實施，屆時國土計畫將全面上路，區域計畫法將不再適用。地政局表示，為確立國土新秩序，強化空間計畫指導，並因應未來發展需求，內政部及新北市政府分別於2018年及2021年公告實施全國國土計畫及新北市國土計畫。

地政局指出，最後階段的國土功能分區圖，則由地政局依全國國土計畫訂定的國土功能分區繪製條件完成，將新北市土地繪製為「國土保育地區」、「海洋資源地區」、「農業發展地區」及「城鄉發展地區」等4大功能，分區19種分類。

從明天起至明年1月16日於新北市政府及全市29區公所公開展覽，並從12月13日起於29區公所各舉辦1場公聽會，向民眾說明國土功能分區圖繪製成果等內容，民眾若無法前往可至地政局官方FB及Youtube頻道同步觀看線上直播。

地政局說明，民眾對於新北市國土功能分區圖繪製成果如有意見，公開展覽期間都可以書面向新北市政府地政局提出，將納入未來新北市及內政部國土計畫審議會審議時參考。

另外，民眾如果想要獲取國土功能分區相關作業或各公聽會時間場地等最新訊息，可至地政局官網國土功能分區劃設專區及臉書粉絲專頁，或加入「新北國土行動客服」LINE官方帳號(LINE APP搜尋好友@spntpc)進行查詢，以了解國土新制並確保自身權益。