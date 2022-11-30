北市明起禁「塑膠一次用飲料杯」 循環杯新制元旦上路

因應國際趨勢、落實減塑，北市環保局宣布，12月1日起，北市轄內飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯，包含生物可分解塑膠材質的PLA杯，目前店家經多次溝通及宣導後，9成以上店家已備貨完成可順利配合上路；另循環杯新制也將於明年元旦上路，透過6大面向規範，確保循環杯服務系統的衛生及品質。

環保局指出，我國自2002年起即要求公部門、私立學校、百貨公司業及購物中心、量販店業、超級市場業、連鎖便利商店業、連鎖速食店及有店面的餐飲業等8大業者，限制使用塑膠類（含保麗龍）免洗餐具，餐飲業者改採紙餐具替代，迄今已逾20年。

2011年推動「一次用外帶飲料杯源頭減量及回收獎勵金實施方式」政策，希望透過給予1至3元優惠方式，獎勵消費者自備飲料杯來達到減量效果。

今年7月1日實施四大連鎖業者提供民眾自備飲料杯購買飲料享5元以上價差優惠，讓消費者自備飲料杯有更大誘因，選購環保杯的熱度也上升，自備杯比率從過去6％提高至16％，部分連鎖超市更自主提高至8元優惠，進一步吸引消費者自備悲劇消費，有助減少一次用飲料杯用量。

環保局表示，為使「飲料店禁用塑膠一次用飲料杯」政策順利執行，今年6月、8月均派員至轄區列管飲料店業者進行2輪宣導，包含法令公告事項、相關宣導單張等，確保業者了解政策內容，11月中旬再進行第3輪逐電宣導。目前已有9成以上列管業者均已備貨完成，明天可依法配合實施。

環保局表示，目前已有9成以上列管業者均已備貨完成，明天可依法配合實施，外送飲料部分，飲料業者也須以符合環保署規定材質如紙杯作為替代，違反者將依法處1200元以上、6000元以下罰鍰；限期改善卻未完成者，可按日連續處罰。

另外，為提倡環保永續觀念，循環杯新制也將於明年元旦上路，規範連鎖便利商店業及連鎖速食店業者，至少需有5％的門市提供循環杯借用服務。環保署也訂定「循環（外借）杯良好服務指引」，針對材質及標示、借用及歸還、清洗、檢驗、環保理念溝通、良好服務標誌等6大面向規範，確保循環杯服務系統的衛生及品質。