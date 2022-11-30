明起戶外口罩解禁！新北歡樂耶誕城湧現人潮 消防聯合防災演練

中央疫情指揮中心昨天宣布，12月1日起鬆綁口罩禁令，室外不必全程配戴口罩，新北歡樂耶誕城預估將湧現更勝以往的參觀人潮，12月10日、12月11日還有巨星耶誕演唱會，有鑑於韓國梨泰院發生重大的公安事故，新北市消防局及觀光旅遊局今天共同邀集新北市警察局、衛生局、活動廠商、板橋區公所、板橋車站內相關維安單位，舉辦新北市歡樂耶誕城桌上型聯合兵推演練，因應突發事故，提升災害發生時應變效能，以確保演唱會及參觀民眾安全。

今天的耶誕城巨星演唱會模擬災害桌上聯合兵推演練，模擬設定5種易於人潮擁擠發生災害的情境，包括演唱會舞台前方護城河前遭擠壓30人倒地多人呈現窒息現象、演唱會結束大量群眾於中央樓梯地下一樓跌倒推擠、竹筍地下道進站出站不同旅客互相推擠引發驚慌多人踩踏、大遠百與縣民大道新站路天橋出現名人天橋欄杆斷裂民民眾墜落、萬坪公園夜間視線不佳學生嬉鬧多人落水等綜合情境進行桌上兵推演練。