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疫情考量不辦千人宴 台中大坑商圈轉替老人提供「愛心關懷餐」
台中市大坑商圈管理委員會舉辦多年的千人辦桌宴，在疫情考量不宜舉辦大型活動下，今轉而為社區老人提供「愛心關懷餐」。總計有商圈的14家知名美食餐館，中午在台中地區農會大坑辦事處提供18道佳餚，免費讓社區的老人們品嘗，不僅達到為美食宣導的目的，也溫暖老人的心。
這14家商家有東東芋圓、紙箱王創意園區、東山水岸、東山棧、竹之鄉、日光溫泉會館、陸光七村、樽日式料理、HiONE啵比星球、龍莊、麒麟峰溫泉會館、水母吃乳酪、弄瓦、大坑米粉湯。
管理委員會主委東正勝說，大坑嘉年華千人辦桌宴自2006年舉辦以來，成為大坑的特色活動，每年開放預訂皆秒訂完售，今年因疫情的關係，不宜舉辦大型活動，因此把千人宴轉而改為舉辦提供愛心關懷餐活動，另亦發動商圈會員參與各種關懷行動，以紓解社福團體困境。
他說，這次各家餐廳提供的都是他們的拿手料理和食品，深受民眾喜愛，希望可以讓社區老人們吃得健康、安心防疫，也達到共好的公益循環。
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