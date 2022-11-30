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YouBike「滿站增時」功能明天提前上路！無法還車有15分鐘免費

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市Youbike2.0APP提前於12月1日新增「滿站增時」功能。記者蘇健忠／攝影
台北市Youbike2.0APP提前於12月1日新增「滿站增時」功能。記者蘇健忠／攝影

民眾租借YouBike時，若遇無位可還，除了在原地等待外，也可至附近站位歸還，但移動或等待時間仍須付款。為避免額外新增費用，北市交通局將提前於12月1日12時上路，在YouBike2.0 APP新增「滿站增時」功能，可獲得15分鐘免費延長時間，以利至鄰近站點還車或於現場等候車位，需更新APP才能使用。

北市交通局提醒，民眾使用YouBike2.0「滿站增時」功能，要先下載YouBike2.0 官方APP，並登入會員帳號，須開啟手機GPS定位，在首頁左上角點選功能選單，點選「滿站增時」功能，依下列步驟即可申請免費增時15分鐘。

交通局說明，民眾開啟APP後，先點選會員管理中的「無位可還（滿站增時）」，頁面會自動顯示周邊尚有車位之站點資訊。如需申請滿站增時，再點選下方「申請滿站增時」後，選擇所在站點，並點選「確認站點並啟用滿站增時」，確認您使用中卡片及車輛。於申請滿站增時功能成功後，即可獲得免費增時15分鐘。

交通局表示，民眾下載YouBike2.0官方APP，除可使用滿站增時功能外，也可查詢周邊站點即時車輛、車位資訊；下載後登入會員帳號，同時可啟用推播功能，於借、還車當下收到即時借還車訊息通知，查詢會員帳號下各卡片交易紀錄及扣款金額等資訊，亦可投保公共自行車傷害險，以獲得YouBike完整即時資訊及服務。

YouBike 北市 自行車

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