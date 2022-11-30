茶搭牛排成趨勢 坪林冠軍包種茶與教父牛排合作

新北坪林包種茶遠近馳名，新北市農業局媒合冠軍包種茶與米其林餐廳教父牛排合作。新北市長侯友宜今說，因為氣候的影響，今年包種茶產量較少但品質不變，坪林包種茶連續8年獲冠軍，米其林等級的包種茶當然搭配米其林的餐廳。

坪林素有「北包種」的美名，為包種茶的最大產區，栽培面積487.68公頃，年產量310公噸，占全市65%。今年因夏季高溫乾旱、冬季多雨，產量雖受影響，但品質不變。而市府協助媒合與教父牛排合作，創辦人鄧有癸選用百萬冠軍包種茶結合餐點，並採用新北有機蔬菜及茭白筍設計新菜色。

新北市政府農業局也與坪林區公所於12月份起，10、11、17、18日每周末在坪林茶業博物館旁廣場都有新北好茶展售會，並推出「新北好坪劵」，買千送百共1100份，訂購滿3000元即可免運費。此外，坪林青年茶業發展協會推出新品，不含酒精帶酒香「茶慶酒」。

坪林農會理事長陳文慶說，今年因為夏季乾旱有些茶樹枯死，冬季雨水較多，皆導致茶菁量腳少，不過冬季採收時有兩波好天氣，茶農都用這段時間趕忙採收，品質不好的在初審就淘汰了，冠軍茶的品質仍保持優良。

鄧有癸也說，米其林餐廳越來越多用茶來搭配餐點，試茶師也越來越多，坪林包種茶發酵後的香氣、味道做得特別好，同時選用新北市小農食材入菜，這是趨勢。

農業局說，比賽茶現正開放訂購，訂購比賽茶滿3000元即可免運費，可洽坪林區農會02-2665-7227，也可填寫訂購單。

12月3、4、24、25日也在台北希望廣場舉辦展售會，活動期間消費滿3000元即可免費贈送限量聯名紅包袋，每日限量75份。

另外，12月1日中午12點開放報名坪林微旅行，活動日期在12月10、11、17、18日，每日1梯次，共4梯次，每梯次30名遊坪林親水公園、百年舊橋、觀魚步道(吊橋)及玻璃橋等特色景點，線上報名網址