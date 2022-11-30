樹林都市計畫預計解編12.67公頃公保地 今起公展30天

為解決私有公保地問題，新北市城鄉局辦理「變更樹林都市計畫」（公共設施用地專案通盤檢討），城鄉局表示，此案預計可解編12.67公頃公保地，今天起公開展覽30天，先後於12月21日上午10點在樹林區公所、22日上午10點在板橋區公所舉辦說明會。

城鄉局表示，樹林都市計畫將透過跨區市地重劃約11.11公頃，及畫設再發展區1.56公頃，共解編12.67公頃公保地。跨區重劃不僅使地主得取回約55%的可建地，也可協助政府取得約4.59公頃土地，興闢公園綠地等公共設施，促進都市整體發展；另本案擬將樹林車站前廣場納入檢討，盼未來能營造舒適開放空間，美化樹林門戶意象。

城鄉局表示，新北市已完成17處都市計畫區公展作業，其中13處正在內政部都委會審議中、4處在新北市都委會審議中，等審竣並公告實施後，接續啟動公辦市地重劃作業。