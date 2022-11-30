樹林山佳遙控越野場整修再升級 12月3日開放挑戰大跳台

新北樹林山佳遙控越野場是不少遙控賽車玩家的愛好地，但多年使用下場地已經老舊，不適合越野遙控車行駛。新北高灘處近期將越野跑道全部翻新，改為柔軟的沙土舖面，並增加各式跳台，預計將於12月3日正式開放。

位於樹林區環保河濱公園內的山佳遙控越野場，跑道鋪面經7年使用，地坪有硬化及老舊問題，不利於越野車奔行，高灘處規畫整修升級。高灘處表示，為滿足遙控越野賽車玩家需求，規畫設計階段多次邀請越野遙控車協會討論，目前預計完工後，在12月3日正式開放。

高灘處指出，施工過程中，多次與玩家現場溝通調整，克服場地不利因素，讓跑道與周邊環境結合，將原有跑道翻新，跑道二側增加彈性軟管，讓車輛在跑道奔馳更安全。另外，場地周邊也新設夜間照明設施能滿足玩家日、夜皆能操控競速的需求，操縱看台也一併重新整理。

高灘處提到，山佳越野遙控賽車場跑道總長度達400公尺，設有5處一般跳台及5座具有挑戰性之大型跳台，讓玩家有多種選擇，以解放車手們操縱的快感，讓挑戰性再向上提升。

越野賽車協會成員游先生表示，場地玩工後，將是北台灣最完整最好玩的遙控越野賽車場，期待完工後可在這場地舉辦大型遙控賽事，也將呼朋引伴前來一起賽車，享受越野車沙土飛揚的快感。