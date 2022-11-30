三重仁愛街遭人占地爽停車 新北市府改成公共停車格

新北三重仁愛街靠國道一號交流道旁空地，長期遭私人占用，環境髒亂外更導致排水不良。新北工務局表示，養工處邀集跨局處及地方會勘後，將道路與人行動線重新配置，並更新老舊鋪面，還規畫汽機車格，工程已於16日完工。

三重區仁愛街位處國道一號交流道旁空地，路面老舊、環境髒亂及長期遭私人占用，不少議員及在地里長都反映，該區排水系統不良、道路鋪面老舊及充斥廢棄物，嚴重影響道路通行及環境衛生。

養工處表示，在邀集交通局、三重區公所及三重地政事務所等相關單位會勘研商後，市府團隊決意將道路與人行動線重新配置規畫，全面更新老舊鋪面，規畫共28格機車格、10格汽車格供民眾使用。

工務局說明，該案工程總經費約為268萬元，改善面積共計744平方公尺、新設實體人行道約64平方公尺、排水溝範圍約89平方公尺及瀝青鋪設面積則約408平方公尺。

該案在區公所、養工處以及各單位共同合作下，排除萬難，並由養工處協調移除占用車輛並負責道路、側溝及人行道改善部分經費、區公所規畫施工，再由交通局協助規畫道路相關標線配置，整體改善工程已於11月16日完工。