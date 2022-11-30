快訊

民進黨慘敗？2024如何布局？學者指選舉結果應該這樣看

台積電分紅開獎！新人待8個月「沒加過班」 爽領44個月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三重仁愛街遭人占地爽停車 新北市府改成公共停車格

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
三重區仁愛街位處國道一號交流道旁空地改善前。圖／新北工務局提供
三重區仁愛街位處國道一號交流道旁空地改善前。圖／新北工務局提供

新北三重仁愛街靠國道一號交流道旁空地，長期遭私人占用，環境髒亂外更導致排水不良。新北工務局表示，養工處邀集跨局處及地方會勘後，將道路與人行動線重新配置，並更新老舊鋪面，還規畫汽機車格，工程已於16日完工。

三重區仁愛街位處國道一號交流道旁空地，路面老舊、環境髒亂及長期遭私人占用，不少議員及在地里長都反映，該區排水系統不良、道路鋪面老舊及充斥廢棄物，嚴重影響道路通行及環境衛生。

養工處表示，在邀集交通局、三重區公所及三重地政事務所等相關單位會勘研商後，市府團隊決意將道路與人行動線重新配置規畫，全面更新老舊鋪面，規畫共28格機車格、10格汽車格供民眾使用。　

工務局說明，該案工程總經費約為268萬元，改善面積共計744平方公尺、新設實體人行道約64平方公尺、排水溝範圍約89平方公尺及瀝青鋪設面積則約408平方公尺。

該案在區公所、養工處以及各單位共同合作下，排除萬難，並由養工處協調移除占用車輛並負責道路、側溝及人行道改善部分經費、區公所規畫施工，再由交通局協助規畫道路相關標線配置，整體改善工程已於11月16日完工。

工務局表示，新北市推動公有土地「新北美樂地2.0」專案，以「使用代替管理，活化使用」原則，並透過「共同合作」各機關協調模式，將閒置或遭私人占用的公有土地活化成公有停車場、公園綠地、微笑單車停車場等公有設施設備，發揮土地最大效益。

三重區仁愛街位處國道一號交流道旁空地改善後。圖／新北工務局提供
三重區仁愛街位處國道一號交流道旁空地改善後。圖／新北工務局提供

人行道 國道

延伸閱讀

才剛成功連任 新北石門區乾華里長自撞電桿亡

影／新北警偵破連環機車搶奪案 累犯板橋落網

薪火相傳！為圓救死扶傷消防夢 新北消防女力報到

斑馬線真的有匹馬！新北這地方變成熱門討論點

相關新聞

明天起 新北16路口科技執法

新北市目前有7處區間測速執法路段，實施至今違規及事故最高下降8成，警察局另分析易有超速相關肇因事故路段，將在台2線85....

民怨垃圾車遲到 新北建清運查詢網

為優化垃圾車到點預測準確度，新北市環保局將「垃圾清運資訊查詢網」功能擴充，但新北市審計處提出糾正指，環保局未督促清潔隊依...

監視器覆議失敗 柯拍桌罵警局長

台北市警察局錄影監視器預算但書覆議案，前天未表決就遭議會否決，市長柯文哲昨天拍桌震怒，飆罵副市長彭振聲、警察局長楊源明「...

小人物大故事／罹妥瑞氏症不敢看電影 陳威宇自拍宣傳罕症

21歲的陳威宇是一名大學生，從小罹患妥瑞氏症，會無法控制眨眼、發出怪聲音，遭旁人異樣眼光看待，連從事醫學工作的父母起初也...

樹林山佳遙控越野場整修再升級 12月3日開放挑戰大跳台

新北樹林山佳遙控越野場是不少遙控賽車玩家的愛好地，但多年使用下場地已經老舊，不適合越野遙控車行駛。新北高灘處近期將越野跑...

三重仁愛街遭人占地爽停車 新北市府改成公共停車格

新北三重仁愛街靠國道一號交流道旁空地，長期遭私人占用，環境髒亂外更導致排水不良。新北工務局表示，養工處邀集跨局處及地方會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。