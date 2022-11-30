金山放射師陳偉琪父女英文流利 助隔離檢疫外籍旅客獲表揚

疫情趨緩，口罩也將逐步解禁，但疫情期間，新北市金山轄區的防疫旅館接待很多外國入境旅客隔離檢疫，金山衛生所醫事放射師陳偉琪負責隔離檢疫，讀高中的女兒陳渝潔則幫忙翻譯，父女攜手協助外籍旅客隔離檢疫，解決很多旅客困難和疑惑，區公所今天頒獎感謝。

新冠肺炎於2019年爆發開始，金山區防疫團隊總動員抗疫，金山轄區的防疫旅館接待很多外國入境旅客隔離檢疫，負責隔離檢疫工作的金山衛生所醫事放射師陳偉琪，因外籍旅客班機入境時間不定，他時常在家中與旅客運用英文溝通協調，有關防疫規定、緊急就醫或轉至集中檢疫所等問題。

陳偉琪就讀東山高中國中部二年級的女兒陳渝潔，主動協助爸爸，以自身通過劍橋英檢中高級的英語能力，流暢清晰的與外籍旅客溝通。

陳渝潔說，透過協助父親的隔離檢疫工作，體會到防疫工作的辛勞，在協助的過程中，也在英語溝通能力上有所成長，爸爸的工作辛苦，很開心能在防疫工作貢獻小小力量。

陳偉琪表示，不時會遇到不耐長住而顯情緒焦躁的旅客、有新冠症狀需要就醫治療、或因篩檢陽性，須轉集中檢疫所等的病患或家庭，他們大多數會感到恐懼、緊張，女兒運用同理心以流利的英文與當事人溝通，盡力解決外籍旅客的疑慮。

金山區衛生所主任潘恆嘉表示，疫情期間基層醫療單位擔起了很多責任，衛生所工作內容變多、工作時數變長，感謝陳渝潔協助隔離檢疫的工作。