快訊

民進黨慘敗？2024如何布局？學者指選舉結果應該這樣看

台積電分紅開獎！新人待8個月「沒加過班」 爽領44個月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金山放射師陳偉琪父女英文流利 助隔離檢疫外籍旅客獲表揚

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
金山放射師陳偉琪、陳渝潔父女，協助外籍旅客隔離檢疫獲表揚。圖／金山區公所提供
金山放射師陳偉琪、陳渝潔父女，協助外籍旅客隔離檢疫獲表揚。圖／金山區公所提供

疫情趨緩，口罩也將逐步解禁，但疫情期間，新北市金山轄區的防疫旅館接待很多外國入境旅客隔離檢疫，金山衛生所醫事放射師陳偉琪負責隔離檢疫，讀高中的女兒陳渝潔則幫忙翻譯，父女攜手協助外籍旅客隔離檢疫，解決很多旅客困難和疑惑，區公所今天頒獎感謝。

新冠肺炎於2019年爆發開始，金山區防疫團隊總動員抗疫，金山轄區的防疫旅館接待很多外國入境旅客隔離檢疫，負責隔離檢疫工作的金山衛生所醫事放射師陳偉琪，因外籍旅客班機入境時間不定，他時常在家中與旅客運用英文溝通協調，有關防疫規定、緊急就醫或轉至集中檢疫所等問題。

陳偉琪就讀東山高中國中部二年級的女兒陳渝潔，主動協助爸爸，以自身通過劍橋英檢中高級的英語能力，流暢清晰的與外籍旅客溝通。

陳渝潔說，透過協助父親的隔離檢疫工作，體會到防疫工作的辛勞，在協助的過程中，也在英語溝通能力上有所成長，爸爸的工作辛苦，很開心能在防疫工作貢獻小小力量。

陳偉琪表示，不時會遇到不耐長住而顯情緒焦躁的旅客、有新冠症狀需要就醫治療、或因篩檢陽性，須轉集中檢疫所等的病患或家庭，他們大多數會感到恐懼、緊張，女兒運用同理心以流利的英文與當事人溝通，盡力解決外籍旅客的疑慮。

金山區衛生所主任潘恆嘉表示，疫情期間基層醫療單位擔起了很多責任，衛生所工作內容變多、工作時數變長，感謝陳渝潔協助隔離檢疫的工作。

金山區長廖武輝表示，感謝陳偉琪父女投入防疫工作，陳渝潔發揮英文所長，細心耐心協助外國入境旅客翻譯溝通，特別頒發感謝狀。

金山放射師陳偉琪、陳渝潔父女，協助外籍旅客隔離檢疫獲表揚。圖／金山區公所提供
金山放射師陳偉琪、陳渝潔父女，協助外籍旅客隔離檢疫獲表揚。圖／金山區公所提供

衛生所

延伸閱讀

指揮中心宣布取消每周入境人數限制 12月10日上路

口罩令準備要解除了！蘇貞昌：時機待指揮中心統一公佈

國際同濟會守護環境 千人集合金山淨山健行

北海創生成果展 發表區域共創資訊平台

相關新聞

明天起 新北16路口科技執法

新北市目前有7處區間測速執法路段，實施至今違規及事故最高下降8成，警察局另分析易有超速相關肇因事故路段，將在台2線85....

民怨垃圾車遲到 新北建清運查詢網

為優化垃圾車到點預測準確度，新北市環保局將「垃圾清運資訊查詢網」功能擴充，但新北市審計處提出糾正指，環保局未督促清潔隊依...

監視器覆議失敗 柯拍桌罵警局長

台北市警察局錄影監視器預算但書覆議案，前天未表決就遭議會否決，市長柯文哲昨天拍桌震怒，飆罵副市長彭振聲、警察局長楊源明「...

小人物大故事／罹妥瑞氏症不敢看電影 陳威宇自拍宣傳罕症

21歲的陳威宇是一名大學生，從小罹患妥瑞氏症，會無法控制眨眼、發出怪聲音，遭旁人異樣眼光看待，連從事醫學工作的父母起初也...

樹林山佳遙控越野場整修再升級 12月3日開放挑戰大跳台

新北樹林山佳遙控越野場是不少遙控賽車玩家的愛好地，但多年使用下場地已經老舊，不適合越野遙控車行駛。新北高灘處近期將越野跑...

三重仁愛街遭人占地爽停車 新北市府改成公共停車格

新北三重仁愛街靠國道一號交流道旁空地，長期遭私人占用，環境髒亂外更導致排水不良。新北工務局表示，養工處邀集跨局處及地方會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。