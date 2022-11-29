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淡水「滬尾草坡風風節」登場 歡迎遊客體驗

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
「2022滬尾草坡風風節」，將在12/3、12/17星期六下午規劃特技風箏展演與親子互動活動。 圖／紅樹林有線電視提供
「2022滬尾草坡風風節」，將在12/3、12/17星期六下午規劃特技風箏展演與親子互動活動。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區滬尾藝文休閒園區與中華特技風箏推廣協會合作，舉辦「2022滬尾草坡風風節」，將在12/3、12/17星期六下午規劃特技風箏展演與親子互動活動，首創風車藝術與風箏特技結合，歡迎遊客們體驗欣賞這屬於淡水冬季限定“風”景。

新北淡水的滬尾藝文休閒園區，擁有得天獨厚的水岸景觀及綠意圍繞的千坪草地，現已成為遊客必遊、網美必拍聖地，為了增添繽紛、吸睛、創意元素，園區將首次舉辦「2022滬尾草坡風風節」，從11月中旬開始到明元月三日，為期46天，除了特技風箏展演日外，都可以免費入場參觀。

將捷文創執行長莊珠瑩表示，活動最大亮點是裝置超過兩千支繽紛亮眼的小風車，在千坪綠茵草地、隨風共舞，加上日落躺坐草地欣賞淡水夕陽，成為淡水冬季限定“風”景，搭配與中華特技風箏推廣協會合作，特技風箏展演，搭配各種放飛與收線技巧，讓風箏更加引人入勝，園區也期盼能夠吸引更多遊客，打造每年冬季淡水的新亮點。

淡水 風箏

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