迎接2023年 汐止議員備水果月曆大方送
時間過的好快又到了年底，月曆也要翻到最後一頁了，和往年一樣，新北市議員周雅玲也準備了水果月曆提供民眾免費索取，一直以來水果月曆真的很受歡迎，陸續都有不少民眾來拿，議員周雅玲也歡迎大家到服務處索取，一起迎接新的2023年。
新北市議員周雅玲表示，民眾殷殷期盼也詢問多時的水果月曆已經到貨囉，這幾天的詢問度也很高，民眾如果喜歡都可以儘快到服務處索取，因為數量有限要加緊腳步。
還沒翻開，光是月曆封面水果就很吸睛，翻開每個月份的水果都不一樣，讓人看了心情都變好，所以，一直以來都很受歡迎，有民眾幾乎每年都來索取，要掛在家裡迎接新年。
周雅玲說，今年的水果月曆依舊很吸晴，每個月當季水果都讓人看了垂涎欲滴，像是一月份是蓮霧，大大的蓮霧看了都讓人好想咬一口，二月份的枇杷也很新鮮，服務處就在汐止區公所對面，仁愛路11號，喜歡的朋友們儘速來索取，迎新年。
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