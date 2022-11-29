瑞芳區瑞峰橋頭櫻花開 提前三個月來報到

瑞芳區瑞峰橋頭下的河岸邊，有兩棵山櫻花樹，往年這幾棵櫻花樹都是大概農曆過年前後才會開，沒想到最近就已經有粉色花辮上枝頭，或許是受到天氣變化大的影響，讓橋頭的櫻花竟提早了三個月就開花，讓經過的民眾也忍不住驚訝，但也是覺得很美。

瑞芳地區這幾天天氣終於放晴，氣溫高得嚇人，就像是夏天一樣，而這樣的天氣很適合戶外走走賞花健行，位在瑞峰橋頭的櫻花樹，也悄悄綻放枝頭，民眾路過也驚呼真的很美，但這時間似乎有點不太對勁。

原來櫻花通常都是在冬天一月二月時開花，但瑞峰橋頭的這兩棵山櫻花樹，卻足足提早了三個月的時間開花，雖然現在還不到滿開，但確實比往年開花時間提早很多，連里長都覺得不可思議。

龍鎮里長林文清說，近年來天候異常，即使已經十一月，天氣還是滿熱的，研判可能前陣子大雨，這幾天又大好天氣，這樣的氣候差異促使櫻花樹開花，讓人嘖嘖稱奇，也感謝有志工長年維護這裡的環境，讓瑞峰橋頭櫻花載滿開時總是吸引許多民眾拍照打卡。