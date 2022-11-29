快訊

蔡總統博士論文正本明法庭「曝光」 彭文正：開心到不行

贏不到5萬票台南「慘勝」 黃偉哲選後沈寂3天發文了

瑞芳區瑞峰橋頭櫻花開 提前三個月來報到

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區瑞峰橋頭下的河岸邊櫻花樹，最近就已經有粉色花辮上枝頭。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區瑞峰橋頭下的河岸邊櫻花樹，最近就已經有粉色花辮上枝頭。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區瑞峰橋頭下的河岸邊，有兩棵山櫻花樹，往年這幾棵櫻花樹都是大概農曆過年前後才會開，沒想到最近就已經有粉色花辮上枝頭，或許是受到天氣變化大的影響，讓橋頭的櫻花竟提早了三個月就開花，讓經過的民眾也忍不住驚訝，但也是覺得很美。

瑞芳地區這幾天天氣終於放晴，氣溫高得嚇人，就像是夏天一樣，而這樣的天氣很適合戶外走走賞花健行，位在瑞峰橋頭的櫻花樹，也悄悄綻放枝頭，民眾路過也驚呼真的很美，但這時間似乎有點不太對勁。

原來櫻花通常都是在冬天一月二月時開花，但瑞峰橋頭的這兩棵山櫻花樹，卻足足提早了三個月的時間開花，雖然現在還不到滿開，但確實比往年開花時間提早很多，連里長都覺得不可思議。

龍鎮里長林文清說，近年來天候異常，即使已經十一月，天氣還是滿熱的，研判可能前陣子大雨，這幾天又大好天氣，這樣的氣候差異促使櫻花樹開花，讓人嘖嘖稱奇，也感謝有志工長年維護這裡的環境，讓瑞峰橋頭櫻花載滿開時總是吸引許多民眾拍照打卡。

櫻花 瑞芳

延伸閱讀

瑞芳龍興里為共餐領頭羊 開辦11年長者稱讚

提昇偏鄉孩子英語教育 國際扶輪社捐助21萬元

瑞芳三里活動中心電梯啟用 長者不用爬梯喘吁吁

柯志恩、韓國瑜今同台 韓粉熱情到場卡位直播

相關新聞

監視器預算覆議案未過「氣到不接受採訪」？柯文哲被堵訪不搭理只講1句

台北市長柯文哲今天上午臨時取消下午交通會報前的媒體聯訪，不過，大批媒體不死心，仍守候11樓會議室前堵訪，但不管怎麼問，柯...

斑馬線真的有匹馬！新北這地方變成熱門討論點

擁有近60萬成員的臉書社團「路上觀察學院」，近來因一張照片掀起網友熱論，一般路上常見枕木紋斑馬線，頭、尾真的畫上斑馬圖案...

「唐寶寶事件」永和炸物店將頂讓 房東：已有兩組人看過

新北永和炸物店老闆與唐寶寶之間事件引發討論，現在傳出老闆受不了身心受創，決定不再復業，要將店內設備頂讓出去。房東證實，老...

新北市台2線區間測速及16處路口科技執法 12月正式啟用

新北市目前有7處區間測速執法路段，新北市警察局統計，實施迄今違規及事故最高下降8成，防制成效良好。警察局另分析易有超速相...

獨／柯文哲飆罵官員「好意思大言不慚」 氣到取消下午聯訪

台北市政府上周一向議會提出警察局設置錄影監視器預算但書覆議案，昨天遭議會直接否決，連表決都沒有就闖關失敗。據了解，柯文哲...

迎接2023年 汐止議員備水果月曆大方送

時間過的好快又到了年底，月曆也要翻到最後一頁了，和往年一樣，新北市議員周雅玲也準備了水果月曆提供民眾免費索取，一直以來水果月曆真的很受歡迎，陸續都有不少民眾來拿，議員周雅玲也歡迎大家到服務處索取，一起迎接新的2023年。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。