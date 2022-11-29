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萬里區北基里共餐加菜 紅樹林有線送暖偏鄉

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
紅樹林有線電視送來加菜金，希望讓北基里的共餐活動能夠持續經營下去。 圖／紅樹林有線電視提供
紅樹林有線電視送來加菜金，希望讓北基里的共餐活動能夠持續經營下去。 圖／紅樹林有線電視提供

萬里區北基里老人共餐舉辦超過十一年，每週一到五都有共餐，造福北基里的長輩，讓老人家不需要為了餐食而煩惱，也不需遠到山下去買飯，為了要支持里長鄧月嬌十多年來貼心服務，深耕淡水、北海岸的紅樹林有線電視送來加菜金，希望讓北基里的共餐活動能夠持續經營下去。

北基里長鄧月嬌說，平日每天都辦理共餐，還有為獨居、行動不便長者送餐，服務從沒有停過，而紅樹林有線電視也是，每年都沒有忘記北基里的長輩，堅持年年捐贈加菜金，就是要支持里長與社區為長輩服務的熱誠，讓這份對長輩照顧的堅持得以延續下去，真的相當感謝紅樹林有線電視。

萬里區長粘雪琴表示，來見證這份持續很多年的善心，特別感謝在通貨膨脹的環境下，紅樹林有線電視還不忘提高加菜金，從去年的兩萬提升到今年的三萬元，讓北基里的共餐可以長久的經營下去，讓偏鄉山區的老人家得到更營養的飲食照顧。

紅樹林 萬里 淡水

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