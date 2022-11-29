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瑞芳2.0文藝復興計畫 重現一坑礦業風華

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
「轉運瑞芳2.0文藝復興計畫」，透過手繪地圖和畫作，呈現早期瑞芳龍川一坑坑口周邊的繁榮景象。 圖／觀天下有線電視提供
「轉運瑞芳2.0文藝復興計畫」，透過手繪地圖和畫作，呈現早期瑞芳龍川一坑坑口周邊的繁榮景象。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳老街協會參加文化部青年村落文化行動計畫，提出「轉運瑞芳2.0文藝復興計畫」，昨(28)日舉行成果展，透過手繪地圖和畫作，呈現早期瑞芳龍川一坑坑口周邊的繁榮景象，希望透過這樣的呈現方式，讓更多人知道瑞芳早期的風華歲月。

瑞芳老街協會理事長柯瑞和說，這次從老街出發，將路線延伸至龍川里一坑，早期這裡是最早的坑口，居住人口也很多，透過這次計畫走訪，也了解到很多耆老口中的生活記憶，也更了解一些礦業的知識。

計畫執行人林育生說，這次訪問的對象是瑞芳地區的老礦工，因為都是上了年紀的耆老，在訪談過程中，耆老們口中的礦業歷史，有一些專有名詞，都需要花時間去解析，也從過程中了解原來一坑的歷史，以及開發的起點，還有老地名的發掘，也讓人可以更認識瑞芳一坑。

計畫執行人蔡美淨說，雖然本身不是瑞芳人，但是透過自己的美術專長，和蒐集到的照片，和與耆老的訪談的情感連結，讓自己筆下的瑞芳一坑彷彿重現，可以為地方盡一份心力，覺得很開心。

林育生說，瑞芳文藝復興的行動轉運是團隊的心願與初衷，轉運意為承繼與啟航，只願能承繼地方的希冀開啟瑞芳的全新篇章。

瑞芳 老街 團隊

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