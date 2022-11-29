快訊

跌跌不休！主計總處下修今年GDP至3.06％ 明年經濟成長率「保3」無望

陸國務院防疫政策未調整批地方「動不動就靜默」 有記者只寫了1行字

林口社宅遭爆漏水 住都中心：修繕均積極處理

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
圖為林口世大運社會宅。圖／聯合報系資料照片
圖為林口世大運社會宅。圖／聯合報系資料照片

林口社宅遭爆出房屋漏水，國家住都中心今天表示，服務中心受理住戶報修後，營造廠商均積極修繕，媒體報導所指牆面孔洞，為廠商抓漏水鑽孔措施，爆料者所述實屬片面扭曲與誤解。

國家住都中心重申，住戶報修時，除故意或過失致物品毀損外，房屋主體結構修繕全數由國家住都中心負責，也會嚴格督促營造廠商確實修復。

對於住戶指控全屋牆面有孔洞且漏水嚴重，住都衷心表示，該個案已由營造廠商抓漏，並進行後續止漏觀察。遇有大雨期間，物管人員也會前往關心了解，且11月9日也電洽住戶觀察情形，並獲住戶回覆目前無漏水，營造廠也將在近日修復、粉刷牆面。

住都中心表示，漏水等涉及房屋結構的修繕，是住都中心的職責，絕對會妥善處理。另外，對於爆料者僅揭露片段資訊作為，嚴正駁斥。

漏水 社宅 林口

延伸閱讀

壁癌變壁畫 石虎貓熊躍上水里國中校園牆面成打卡景點

影／柯文哲稱新竹幾條土地變更逾100億元 林智堅發長文回擊

扯爆！鄰居抓漏「打穿她家廁所」 廠商推拖修復：打到難免的

宮廟「寄生」公寓頂樓 住戶被香燻3年 提告成功請走

相關新聞

斑馬線真的有匹馬！新北這地方變成熱門討論點

擁有近60萬成員的臉書社團「路上觀察學院」，近來因一張照片掀起網友熱論，一般路上常見枕木紋斑馬線，頭、尾真的畫上斑馬圖案...

「唐寶寶事件」永和炸物店將頂讓 房東：已有兩組人看過

新北永和炸物店老闆與唐寶寶之間事件引發討論，現在傳出老闆受不了身心受創，決定不再復業，要將店內設備頂讓出去。房東證實，老...

新北市台2線區間測速及16處路口科技執法 12月正式啟用

新北市目前有7處區間測速執法路段，新北市警察局統計，實施迄今違規及事故最高下降8成，防制成效良好。警察局另分析易有超速相...

獨／柯文哲飆罵官員「好意思大言不慚」 氣到取消下午聯訪

台北市政府上周一向議會提出警察局設置錄影監視器預算但書覆議案，昨天遭議會直接否決，連表決都沒有就闖關失敗。據了解，柯文哲...

士林大停電 黃瀞瑩慢半拍遭酸第一高票好安靜？學姊喊冤

九合一選舉結束，民眾黨「學姐」黃瀞瑩在北市士林北投區獲得座高票，順利進入北市議會成為新科議員，但同黨同選區的陳思宇則落選...

柯文哲監視器預算但書提覆議不成立 北市：遺憾但尊重

北市府認為北市警局明年度警用監視器預算但書窒礙難行，提出覆議案，北市議會今下午召開臨時大會審查，結果維持原但書決議，覆議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。