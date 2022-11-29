林口社宅遭爆漏水 住都中心：修繕均積極處理

林口社宅遭爆出房屋漏水，國家住都中心今天表示，服務中心受理住戶報修後，營造廠商均積極修繕，媒體報導所指牆面孔洞，為廠商抓漏水鑽孔措施，爆料者所述實屬片面扭曲與誤解。

國家住都中心重申，住戶報修時，除故意或過失致物品毀損外，房屋主體結構修繕全數由國家住都中心負責，也會嚴格督促營造廠商確實修復。

對於住戶指控全屋牆面有孔洞且漏水嚴重，住都衷心表示，該個案已由營造廠商抓漏，並進行後續止漏觀察。遇有大雨期間，物管人員也會前往關心了解，且11月9日也電洽住戶觀察情形，並獲住戶回覆目前無漏水，營造廠也將在近日修復、粉刷牆面。

住都中心表示，漏水等涉及房屋結構的修繕，是住都中心的職責，絕對會妥善處理。另外，對於爆料者僅揭露片段資訊作為，嚴正駁斥。