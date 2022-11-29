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監視器預算覆議案未過「氣到不接受採訪」？柯文哲被堵訪不搭理只講1句

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天下午開會前，大批媒體守候11樓會議室前，不管媒體問了好幾題？柯文哲都不理會。記者林麗玉／攝影
柯文哲今天下午開會前，大批媒體守候11樓會議室前，不管媒體問了好幾題？柯文哲都不理會。記者林麗玉／攝影

台北市長柯文哲今天上午臨時取消下午交通會報前的媒體聯訪，不過，大批媒體不死心，仍守候11樓會議室前堵訪，但不管怎麼問，柯文哲都不回答，甚至還轉過頭向幕僚說，「你應該拿攝影機來照一張（媒體堵在門口的照片）」。

台北市議會昨天處理北市府提出警察局設置錄影監視器預算但書覆議案，結果連表決都沒有遭直接否決，柯文哲今天上午震怒，直接飄罵副市長彭振聲、警察局長楊源明「還好意思大言不慚...」，怎麼會覆議失敗還報告得雲淡風輕，甚至原本今天下午柯主持交通會報前排定媒體聯訪，也因柯文哲震怒，今天市政會議後臨時取消聯訪。

柯文哲今天下午主持交通會報前，媒體守在門口喊「這麼生氣是因為覆議案？」、「為什麼下個月突然要去日本沖繩參訪？」、「民眾黨議員候選人陳思宇父親、議員陳建銘說柯偏袒黃瀞瑩？」、「黃珊珊是否參選立委補選？」

柯文哲一路從市長室到小會議室短短幾十公尺不發一語，不過看到一大批媒體守候，還跟一旁幕僚說，「應該拿攝影機來照一張。」

柯文哲 台北市長 警察

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