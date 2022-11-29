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斑馬線真的有匹馬！新北這地方變成熱門討論點
擁有近60萬成員的臉書社團「路上觀察學院」，近來因一張照片掀起網友熱論，一般路上常見枕木紋斑馬線，頭、尾真的畫上斑馬圖案，圖案精緻清楚呈現眼睛及神情，網友詢問後得知地點在新北市土城大潤發前，意外掀起網友討論熱潮。
最近在臉書社團「路上觀察學院」掀起熱潮的斑馬線，長約20公尺、寬約3公尺，該斑馬線不僅臉部描繪細緻、眼睛耳朵清晰可見，面容神情栩栩如生。尾部馬尾的部分，也畫的相當細緻有動態感。
畫面經網友貼上臉書後引發一串好評表示「好看，這樣做才會美化城市、終於把斑馬線還給斑馬了、應該全台都改成這樣的圖案」，不少民眾看了後也說要前往打卡。
該斑馬線位處新北市土城區永和街及永和街2巷口，由於該斑馬線位置屬於大潤發的土地產權，因此該斑馬線並非政府畫設，而是由大潤發員工自行設計。
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