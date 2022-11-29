科技人捐復康巴士取名「周倉將軍號」 承諾明年繼續捐

公司在新竹，家住新北市林口區、從事科技業的陳俊良，為感念新北市日益發展進步，特別以自己崇拜的關聖帝君和座下名將周倉及關平太子名義，捐出1輛救護車和2輛復康巴士，以回饋社會，其中「周倉將軍號」復康巴士捐給新北市，由新北市秘書長林祐賢代表受贈。陳俊良說，明年仍會持續捐贈行善。

陳俊良表示，他與友人創設兆頤科技國際有限公司，主要從事半導體晶圓所使用的原物料買賣，公司雖設在鄰近新竹科學園區的竹北市，但他及家人卻住在林口地區，孩子也就讀麗園國小，他還擔任學校家長會的副會長，平時也非常關心教育問題。

陳俊良說，林口地區近10年來的進步有目共睹，各項交通、機捷、社宅、公共托育、商場等大型建設陸續展開、完成，他及家人也都是受益者，為落實企業社會責任，決定回饋地方。

除捐贈新北市外，考量台中、台南等都會城市的需求，陳俊良已在今年10月捐贈1輛「關平太子號」復康巴士給台中市，另輛「關聖帝君號」救護車於年後要贈給台南市。

林祐賢表示，陳俊良年紀輕輕就創業，而且在事業有成後，立即回饋社會，值得敬佩。政府預算有限，民力無窮，感謝企業的私公協力，新北市有17萬多身心障礙人口，老年人口也有67萬多人，其中有1成屬於亞健康，如有失能者出門仍須仰賴復康巴士，而且新北市幅員廣大，凡北北基桃起訖站有一端屬於新北市，均可預約使用。