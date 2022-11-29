全國高中商業類技藝競賽登場 新北媒合37企業就業機會

教育部舉辦全國高級中等學校111學年度技藝競賽，其中商業類競賽今起至12月1日，在新北市三重商工及穀保家商登場，共計175所學校、745名頂尖選手參賽，爭取11個職種105座金手、221項優勝。此外，賽事媒合37家企業，提供人才及預聘名額超過200人，讓全國優秀商科達人即刻就業及培育機會。

新北市教育局說，全國技藝競賽是技術型高中的奧林匹克競賽，教育部國教署長彭富源、新北教育局張明文今皆赴競賽現場為參賽選手加油打氣，盼帶給全國師生高品質賽事與最完善的服務，本屆邀約周邊計17間飲料及美食在地商家，給予參賽師生優惠獨家優惠，協助選手爭取最佳成績，更感謝各界支持商業類競賽，攜手培育世界頂尖人才。

承辦學校三重商工校長李立泰表示，學校將以最高品質辦理競賽，期許所有選手打開視野格局，蓄集未來成就自己的能量，「相信可能，就會可能」；另一所承辦學校穀保家商校長嚴英哲說，期待藉此經驗交流、提升專業技能，讓所有技職人都能昂首闊步於百工百業。

三重商工會計資訊選手魯奇翰說，經歷了一年多不間斷的努力練習，過程中雖然遇到許多挫折及挑戰，但相信這都會成為自己成長與成功的關鍵，同時謝謝指導老師細心指導與照顧，希望這次能在全國商科賽能代表學校獲得最高榮譽，把好成績留在新北。

此外，賽事同時整合新北市文化局、觀光局及經發局等局處，提供文化導覽、住宿優惠、產業媒合等相關資源，同時招募85家以上企業及大專院校提供產業贊助及設備捐贈，市值超過1000萬以上；媒合37家企業，提供人才及預聘名額超過200人，讓全國優秀商科達人即刻就業及培育機會。