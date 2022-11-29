「唐寶寶事件」永和炸物店將頂讓 房東：已有兩組人看過

新北永和炸物店老闆與唐寶寶之間事件引發討論，現在傳出老闆受不了身心受創，決定不再復業，要將店內設備頂讓出去。房東證實，老闆事後還去看身心科，到現在都無法忘懷網友圍剿，因此決定不再從業；目前已經有兩組人來看過，正在考慮價格等相關條件，近期應該就有結果。

永和一間炸物店，因為唐氏症謝姓少年點餐沒帶錢而被老闆報警處理，事件經謝媽媽在網上公開，傳得沸沸揚揚，店家慘遭肉搜，老闆身心受創。老闆說「不知道他是唐氏症患者，內心很愧疚」，謝媽媽則喊話「快復業，我當你第一個客人」，但目前已經傳出炸物店頂讓消息。

房東證實，老闆事後有去看身心科，到現在都無法忘記網友批評，而且炸物店不斷被檢舉遭到消防局、環保局、警察輪流關切，招牌也因為違規被拆，所以最後決定不再營業，要將店頂讓出去，同時也會將技術傳給有興趣的人，傳承眷村美味。

據了解，頂讓包含原店家裝潢油煙機、四門冰箱兩台、濾油機、展示冰箱等設備，當初購買耗資70萬，目前使用一年多，頂讓價35萬元。房東表示，目前已經有兩組人到店面看過，會根據情況及金額考慮，再決定要不要頂讓。