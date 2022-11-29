搶疫後復甦商機 台中好酒節下月秋紅谷辦趴

疫情逐漸遠離，台中市在地釀酒業者下個月10日、11日兩天將在秋紅谷舉辦「SOUL嗨！Party 微醺嘉年華」的台中好酒節活動，既搶疫後復甦商機，也要藉著活動讓民眾認識他們，同時療癒疫情後的心靈。

台中市直轄市酒類商業同業公會理事長洪麗霜說，他們不是酒商，而是以在地農產品做為原材料的釀酒業者，台中市有30多家，此次有15家會參與，產品有上百種。有白酒、啤酒、水果酒和葡萄酒等各式各樣。

她說，攤位有60攤，規畫了好酒好禮區、身心靈區、創意生活區及餐車餐飲區，展出台中特色伴手禮、水晶礦石、手作療癒物、占卜、彩光、量子檢測、攝像儀檢測、牌卡花精、開運選品、五行咖啡等。

洪麗霜說，疫情讓大家十分辛苦，藉著活動希望可以讓大家認識台中在地的釀酒文化，他們也會藉著疫後的復甦時機，拓展商機到國外。

經發局副局長李逸安說，活動在秋紅谷舉辦，可以放鬆心情，是非常適合的地點，尤其還可以喝點小酒，吃到美食，是非常值得前往參與的活動，歡迎大家下個月10日、11日兩天的中午12時到晚上8時前往。

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