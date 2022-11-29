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新北4年活化逾4千格停車位 提升車位使用效率

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
三重區疏洪東路1段（重新橋至新北環快路段）將從12月1日起開始收費。圖／新北市交通局提供
三重區疏洪東路1段（重新橋至新北環快路段）將從12月1日起開始收費。圖／新北市交通局提供

為提升停車格使用效率，新北市交通局在三重區疏洪東路1段（重新橋至新北環快路段）及朝陽街26巷，總計31格路邊公有停車位，將從12月1日起開始收費，新北市今年共計新增了54條收費路段、1599格汽車格納入收費管理，有效遏止久占車位、提升周轉率。

交通局停車營運科長許芫綺表示，為改善巷弄停車秩序，提升停車格位使用效率，交通局4年來已清整152條路段，將4234格汽車格、相當於21座停車場的停車格位活化，讓市民公平共享停車空間。

許芫綺指出，尤其是商圈、大型公園等人潮活動眾多區域的停車需求大，此次就新北大都會公園周邊路段的路邊停車格位評估，於三重區朝陽街26巷及疏洪東路1段（重新橋至新北環快）新增31格汽車格，並自12月1日起開始收費，收費時間為平日周一至周五上午7點至晚上8點，每半小時收費10元；國定假日及例假日則自上午10時至下午8時，每半小時收費15元。

許芫綺說，另為滿足龐大機車族停車需求，交通局自2019年起每年新增逾1萬5000格路邊機車格，截至今年10月統計，已新增6萬303格位。

交通局提醒，車主可多利用新北市路邊停車費行動支付，可享「滿3送5、新用戶再享前3個月6折」優惠，不分新舊用戶，每繳費滿3筆，第3筆折5元，新用戶再享前3個月6折優惠。相關訊息可撥打免付費電話：0800-007-550（您停車，我服務），或至新北市政府交通局路邊停車費查詢服務網

機車族 停車場

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