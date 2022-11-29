新北泰山後花園 志工14年打造應化大排成私房生態園區
有新北市泰山區後花園之稱的應化大排，經當地志工耗費14年點滴植栽、里民樂捐，利用魚池、可食地景及不同灌木及草花等方式打造出花團錦簇的生態園區，成為當地民眾循著崎頭步道運動健身及吸收大自然芬多精的絕佳去處，也成為不少外地人熱門打卡景點。
新北市景觀處表示，應化大排生態園區位於泰山區應化街26號旁，入口映入眼簾是明志里志工利用植栽修剪而成的青龍，往前走還能看到花團錦簇的仙丹、雞冠花、蒜香藤及牡丹等植栽盛開，許多人來到這裡都會被眼前美景吸引打卡拍照，一旁則有涼亭休憩及魚池餵食鯉魚，想運動民眾也能循著崎頭步道運動健身及吸收大自然的芬多精。
泰山區公所表示，「應化大排」水源源自於天泉水堀，早期是泰山民眾的主要飲水源之一，大排兩側大都為私有地，後來由明志里內環保志工耗費14年時間及里民樂捐，一點一滴重新整理，打造出生態園區，並在園區內設置魚池、花圃及可食地景等空間，再將兩側種植九重葛、仙丹、一串紅及雞冠花等，春天有吉野櫻與山櫻花可以欣賞。
明志里長陳春祈表示，園區內還有設置生態池、步道及座椅等休憩設施，並透過景觀處申請「苗木配撥」種植新幾內亞鳳仙、繁星花等各式不同灌木及草花，打造出一座花團錦簇且有不同生物棲息的生態園區。除了應化大排生態園區外，明志里內還有著名古蹟泰山巖及明志書院，民眾可一併遊覽。
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