口罩令將鬆綁！北市交通局：大眾運輸仍須戴口罩 違者罰1.5萬元

中央流行疫情指揮中心昨宣布，12月1日起適度放寬戴口罩等防疫措施，但北市交通局提醒，搭程公車、捷運等大眾運輸仍須戴口罩，否則最高可罰1萬5000元；另北市衛工處指出，處理大台北地區50萬噸汙水的迪化汙水處理廠，上方為一座4.6公頃的迪化休閒運動公園，提供民眾運動、小孩放電的好去處，可盡情活動筋骨。

交通局表示，指揮中心宣布12月1日適度放寬戴口罩等防疫措施，但室內場所包含車廂、船舶等運具內部空間維持「全程戴口罩」，提醒民眾公車、捷運等大眾運輸車內屬密閉空間，為避免感染風險，雙北市搭乘公車、捷運或計程車等仍應全程戴口罩，若經勸導仍不願配合者，運輸業者可拒載或報警處理，並依照傳染病防治法處3000元至1.5萬元罰鍰。

對於戶外口罩禁令即將解除，衛工處也推薦民眾可前往迪化休閒運動公園舒展筋骨，迪化汙水處理廠廠長胡振中表示，迪化汙水處理廠每日可處理大台北地區50萬噸的生活汙水，是全國最大二級汙水處理廠，採半地下化設計，除24小時淨化汙水，上方也打造一座4.6公頃的迪化休閒運動公園。

胡振中指出，迪化休閒運動公園園內設置共融式遊戲場、籃球場、網球場等多項運動設施，堤內少見的壘球場擁有平整內外野，還設置可以遮陽擋雨的休息區，提供民眾休憩使用，民眾抬頭還能看到飛機呼嘯而過；登上跨堤景觀平台，可飽覽淡水河上下游都會景觀，更能遠眺觀音山、林口台地、大屯山及台北101。

民眾可自行開車前往，延平北路四段及酒泉街交叉路口附近，公園設有24小時汽車收費停車場及免費機車停車格；也可搭乘公車2、9、206、215、255、669、811及紅33號至「汙水處理廠」站下車，步行3分鐘即可到達。