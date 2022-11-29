獨／柯文哲飆罵官員「好意思大言不慚」 氣到取消下午聯訪

台北市政府上周一向議會提出警察局設置錄影監視器預算但書覆議案，昨天遭議會直接否決，連表決都沒有就闖關失敗。據了解，柯文哲今天上午晨會及市政會議震怒，直接飆罵副市長彭振聲、警察局長楊源明「還好意思大言不慚…」，怎麼會覆議失敗還報告得雲淡風輕，甚至原本今天下午柯主持交通會報前排定媒體聯訪，也因柯文哲震怒，臨時取消。

今天上午市政會議，警察局等報告警用錄影監視器預算但書的覆議案處理，不過警察局報告時，柯文哲爆氣，質疑怎麼府會聯絡人、警察局沒有先找議員溝通，至少民眾黨有一席林國成議員，應該至少要有議員表達清點額數，至少要有表決這一關，卻最後變成覆議案連表決都沒有就被否決。

而在不公開的市政會議後，媒體事務組在Line群組發布柯文哲臨時取消下午聯訪，表示今天因府內會議排程相當滿，無法再做聯訪安排，不過據了解，取消聯訪應該是與柯文哲在議會中震怒有關。

至於這次的覆議案，是因北市議會上月通過明年度警察局規畫4.61億元設置錄影監視器預算，但有但書規定，如果規畫使用2M頻寬，應改為增設100萬畫素攝影機，確保畫質清晰，才能動支預算。

柯文哲認為窒礙難行本月中拍板向議會提覆議，昨天議會召開臨時會處理覆議案，但沒任何一名議員出聲支持市府提案，連表決都沒就失敗，被嚴重打臉，議員認為選舉期間，柯市府突襲提覆議太兒戲。