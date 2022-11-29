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13條線垃圾車準點率低 新北審計處查核要求後獲改善

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市審計處查核發現，環保局未督促清潔隊依該資訊網分析資料調整路線，致13條路線準點率低於六成。圖／新北市環保局提供
新北市審計處查核發現，環保局未督促清潔隊依該資訊網分析資料調整路線，致13條路線準點率低於六成。圖／新北市環保局提供

為優化垃圾車到點預測準確度，新北市環保局辦理垃圾清運資訊查詢網功能擴充，但新北市審計處查核發現，環保局未督促清潔隊依該資訊網分析資料調整路線，致13條路線準點率低於六成。新北市環保局表示，經調整後皆已提升準點率。

新北審計處指出，新北市環保局為優化垃圾車到點預測準確度，2020年於新北市垃圾清運資訊查詢網建置「主動分析清運路線最佳到站時間」等功能，供各區清潔隊管理人員查詢各清運路線之準點率，掌握急需改進準點率路線，運用歷史資料分析各清運路線最佳到站時間調整班表，提升垃圾車準點率。

然而去年11月查核發現，新北市板橋、中和、新莊等3個行政區計有13條垃圾清運路線於去年8至10月連續3月到點準點率多未達60％且逐漸降低，其中更有4條路線於2020年10月即列為優先改善路線但遲未改善，顯示環保局未督促清潔隊妥善運用「主動分析清運路線最佳到站時間」資料，審計處因此去年12月要求環保局改善。

審計處表示，經追蹤改善情形，環保局已輔導3區清潔隊運用統計分析資料調整清運路線班表，至今年8月底止，上開13條垃圾清運路線，除1條清運路線因司機未確實按調整後班表執行清運，改善幅度未如預期外，其餘12條清運路線到點準點率均逾80％，其中有6條清運路線到點準點率逾90％，最高達97％。

新北市環保局對此表示，審計處查核4條路線改善進度較慢，為因里長及民眾期望清運位置及時間與最佳化到站時間分析建議不同，故無法即時調整，後續經雙方協調後已全數完成改善。今年起環保局協助清潔隊調整收運路線，同時加強駕駛熟悉定位系統操作等，增進垃圾收運滿意度。

垃圾車

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