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三重龍門路堤防籃球場 今改善完工正式開放
新北市三重龍門路堤防籃球場是在地民眾重要運動場地，歷經20年使用已出現地坪老舊及破損情況，新北高灘處代理處長張修銘表示，為確保市民使用安全，將該處地坪全面更新，今完工開放，正式以嶄新面貌與球友們重新見面。
龍門路堤防籃球場位於三重區龍門路與環河北路交叉口，共有6座標準籃球運動場地，一直是市民熱愛的運動場地，每到晚上及周末假日，就會出現滿滿人潮，在歷經20年來的使用，及過去颱風防洪搶災的影響下，面臨球場地坪老舊、破損情況。
張修銘指出，龍門路堤防籃球場長期以來對於許多市民、學校球隊及相關協會等，是盡情揮灑汗水、學習及訓練的重要場地，可說是河濱公園內不可或缺的運動設施。
張修銘說，為符合使用需求、確保園區安全及施工品質，本次地坪採全面刨除改善，包括基礎整理清潔、AC層刨鋪、壓克力層塗布、場地標線及籃球架改善等施工項目，希望能徹底改善球場問題，讓市民都能享有優質運動的休閒好去處。
張修銘表示，施工期間感謝市民鼎力支持及耐心等候，今完工開放後，歡迎大家相揪前來龍門路堤防籃球場運動，不論白天或黑夜，不論平日還是假日，都能在球場揮灑汗水，挑一場精采的鬥牛。
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