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柯文哲周四晚赴日沖繩「市政交流」 招商考察觀光

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲12月1日將搭乘晚班機，以「市政交流」名義出訪日本沖繩，3日上午就會搭乘早班機返國。本報資料照片
台北市長柯文哲12月1日將搭乘晚班機，以「市政交流」名義出訪日本沖繩，3日上午就會搭乘早班機返國。本報資料照片

台北市長柯文哲任期倒數不到一個月，柯文哲12月1日將搭乘晚班機，以「市政交流」名義出訪日本沖繩，3日上午就會搭乘早班機返國，北市發言人陳智菡表示，這次的出訪是因疫後拚觀光不能等，柯文哲除希望宣傳悠遊卡可在沖繩消費訊息，也希望在國門開放後，進一步提升台北能見度，以帶動更多日人赴台北旅遊，招商並振興觀光。

陳智菡表示，這次柯文哲將率市府團隊及悠遊卡公司赴日本琉球交流，除拜訪沖繩在地政府單位強化雙邊合作外，也會前往參訪台資當地企業，為後疫情觀光開放共同努力。

九合一大選落幕，儘管這次柯文哲沒能順利交棒給北市府前副市長黃珊珊，不過趁任期最後倒數，柯文哲12月1日至3日將出訪日本琉球，1日晚班機出發，3日早班機返國，三天兩夜行程，主要除視察悠遊卡公司11月7日起推出的「嗶」進沖繩，持實名登記悠遊卡就可於沖繩海水族館商店消費，也可搭乘當地計程車、高速巴士等大眾運輸。

據了解，這次參與出訪市府團隊，包括北市觀傳局長劉奕霆、悠遊卡公司董事長邱昱凱等人。

柯文哲 悠遊卡 沖繩

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