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表揚多位80歲以上志工 北市展現超高齡活躍社會

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
獲獎者的志工梁錦繡，主要是在台北市立圖書館，協助將書籍文字轉為視障者能夠閱讀的點字書。圖／社會局提供
獲獎者的志工梁錦繡，主要是在台北市立圖書館，協助將書籍文字轉為視障者能夠閱讀的點字書。圖／社會局提供

111年度台北市第26屆金鑽獎優良志工表揚大會，今天在台北中油大樓國光廳登場。北市府表示，今年遴選出35位優良志工、11組優良志工團隊以及5組優良志工家庭，共頒發51個獎項進行表揚。另，2023年台灣燈會也即將於北市辦理，歡迎市民朋友加入志願服務的大家庭。

北市府副秘書長李得全表示，從獲獎志工的服務事蹟中可以看到志工在各自的崗位中發揮所長，擔任隊長帶領志工隊員、不吝將服務經驗傳承、分享及將自身專長結合服務單位業務，以提升服務成效，優秀的志工們帶動城市向前邁進，是社會進步的重要推手。

李得全表示，這次獲獎者的志工梁錦繡，主要是在台北市立圖書館，協助將書籍文字轉為視障者能夠閱讀的點字書，在20年間服務成果已經超過200本書籍，讓視障朋友能夠有機會透過閱讀拓展視野；另一位志工許連生已高齡92歲，每天仍在建安國小大門口擔任導護工作，風雨無阻。

李得全表示，每位得獎者背後都有一篇動人的故事，更不乏高齡80歲以上的優良志工及志工家庭，一直在服務的崗位上，運用畢生累積的智慧，揮灑生命的色彩，照耀北市的各個角落。

北市府表示，北市致力打造宜居永續的城市，在推廣各項政策及措施，更是需要志工夥伴的協助，而北市如今已邁入超高齡社會階段，高齡者擔任志工除有助於活躍老化之外，其經驗與智慧傳承同時也是是社會寶貴的資產；另，2023年台灣燈會也即將於北市辦理，歡迎市民朋友加入志願服務的大家庭，們一起用熱情點亮台北。

北市 台灣燈會 視障

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