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北市黑犬遭機車騎士拖行受傷 動保處介入調查

中央社／ 台北28日電

北市大同區昨天發生1隻黑犬遭機車騎士拖行受傷，台北市動保處接獲通報，已先將黑犬扣留送醫確認傷勢，飼主稱是誤將牽繩繫在油門線上才造成機車暴衝所致，待調查釐清。

動保處今天發布新聞稿表示，昨天接獲通報指北市大同區有機車騎士拖行黑犬事件，且有熱心民眾提供相關行車紀錄影像，目前已先將黑犬扣留送醫確認傷勢，後續將依行政程序法約談行為人到案說明。

初步了解，飼主稱是誤將犬隻牽繩繫在油門線上，才造成機車暴衝並拖行黑犬的慘劇。

動保處說，將再進一步了解事實情況，以釐清是否有故意虐待動物行為。

動保處指出，動物保護法第5條第2項第7款已明確規定不得以汽、機車牽引寵物，原因除了容易影響交通安全外，更重要的是為避免寵物因此遭受傷害，若是以汽機車拖行寵物並因此受傷，依規定可處新台幣1萬5000元至7萬5000元罰鍰。

同時，若因此造成寵物肢體嚴重殘缺或死亡，最高可處2年以下有期徒刑併科20萬元到200萬元罰金。

寵物 北市 機車騎士

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