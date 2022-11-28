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外送平台訂閱制爭議 北市法務局促兩業者刪霸王條款

中央社／ 台北28日電

美食外送平台foodpanda和UberEats都預設自動續約扣款和終止契約無比例退費機制，台北市法務局今天表示，為維護消費者權益，已發函促請兩家業者改善、刪除相關霸王條款。

法務局今天發布消費訊息指出，針對富胖達股份有限公司（foodpanda）及UberEats的訂閱條款都預設自動續約扣款，且終止契約無比例退費機制，北市消保官已要求兩家業者改善，並提醒消費者訂閱前應確認取消訂閱期限及方式。

同時，消費者訂閱後，應注意業者有無調整訂閱方案及費用，若未使用優惠內容，欲解約者應把握7日猶豫期取消訂閱。

消保官表示，foodpanda及UberEats推出訂閱制以來，持續衍生「取消訂閱無法退費」及「自動續約扣款」等爭議，經檢視兩家業者的訂閱制條款發現，都約定「訂閱一律無法退費」及「保留業者在訂閱期間修改優惠內容之權利」等限制或剝奪消費者權益條款。

根據法務局統計資料顯示，今年1月至11月28日共受理美食外送平台訂閱制消費爭議計682件，其中自動續約爭議42件、取消訂閱無法退費450件。

法務局說，為維護消費者權益，消保官日前已發函促請業者改善，目前兩家業者已提供消費者依消費者保護法第19條規定，享有7日內解除契約權利，並刪除「保留修改優惠內容權利」的霸王條款。

消保官說明，針對外送平台業者使用定型化契約條款，目前仍無明確法令規範，法務局除已函請行政院消費者保護處指定外送平台服務業目的事業主管機關外，並建議增訂定型化契約應記載及不得記載事項，就外送平台業者推出訂閱制提供服務的消費型態，明確予以規範。

同時，內容包括揭露會員重要權利義務事項、自動續約提醒機制及消費者得終止契約請求比例退費的權利。

消保官呼籲，外送平台業者於推行訂閱制商務模式時，應清楚標示自動續約條款，並於調整價格或變更契約內容時，取得消費者明確同意，在法規尚未訂定前，從消費者的立場出發，提供更友善退費機制及服務措施。

退費 外送 消保官

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