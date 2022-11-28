新北耶誕市集80家特色店 12月2日起在市民廣場開展

新北歡樂耶誕城是北部熱門活動，新北規畫12月2日到4日連3天在市民廣場辦「2022新北耶誕市集」，民眾可感受80家精選業者的各式耶誕商品，消費滿千還有機會拿限量200元現金抵用券；另外，今也抽出「新北振興購」第一波獎項，累計超過2000名幸運兒，明年1月17日還將有第二波，民眾只要在新北消費滿300元即可參與。

今年耶誕市集有特色伴手禮、生活文創、在地美食和手作DIY等多樣化店家共同響應，現場更打造雪白泡泡雪屋，每日有聖誕老人現身雪屋分送歡樂，還贈精美小禮。經發局今舉行記者會宣傳，副市長劉和然除邀請大家同樂外，今也頒獎給聖誕麵包及蛋糕大賽得獎者，並做「新北振興購」有禮的第一波抽獎。

劉和然表示，新北耶誕市集已邁入第9年，這是耶誕城最具代表性的商展活動，今年展售業者不僅有新北商圈代表店家和觀光工廠，還有今年度徵選出來的「新北嚴選」店家，讓民眾在耶誕市集就可以買到新北嚴選的美味好禮、風味美食等商品，以及吃到台灣在地和新住民異國風美食。

劉和然指出，歷年來耶誕市集單日可創造近300萬元營業額，這次市府特別精選80家業者，結合耶誕節推出各式不同的耶誕特色商品，歡迎大家一起來感受今年不同的耶誕氛圍。

經發局提到，活動期間累積消費滿千，就有機會拿到限量200元現金抵用券，現場拍照打卡完成指定任務，也能獲得現場店家提供的精美商品。

另外，劉和然也在律師見證下抽出「新北振興購」第一波頭獎現代汽車KONA電動休旅車、YAMAHA EMF電動機車3輛、三星2022 65型4k電視6台、三星無線變頻吸麈器等多項好禮，累300計超過2000名幸運兒中獎。

經發局說明，得獎名單將以簡訊、Email通知民眾，並同時公告在新北購有禮網站（https://shopping.ntpc.gov.tw/）；第二波抽獎活動也將於明年1月17日抽出頭獎IVECO DAILY進口露營車 EEV（特仕車），歡迎民眾到新北消費300元就可參加抽獎。