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核一廠要建廢棄物貯存庫 石門在地里長反對：蓋了還會搬嗎？
台電公司因應核一廠除役過程，會產生大量低放射性廢棄物貯存需求，規畫在核一廠內再興建一座低放射性廢棄物貯存庫。核一廠所在地新北市石門區乾華里長曾清松今天說，絕對不同意，因為蓋了貯存庫就像蓋了一間廟，有可能再搬走嗎？
核一廠表示，2018年除役後，應在25年內依除役計畫完成除役工作。前8年是準備期，先拆除無核汙染的外送電路等設備。因應未來建物等拆除作業，會產出混凝土、鋼筋等低放射性廢棄物，因此規畫再建一座現代化貯存庫暫時存放，預定12月29日在石門國中舉辦公開說明會。
曾清松說，地方民眾關切除役作業，認為安全第一，除了廠區人員作業注意安全，也不可以影響地方，讓汙染物擴散到廠區外，期待完成後，可以轉型成公園。
對於台電要在核一廠興建貯存庫，存放低放射性廢棄物，曾清松強烈反對，要求所有廢棄物都要運出核一廠，要拆的乾乾淨淨。
曾清松說，如果又讓台電在核一廠區興建一座廢棄物貯存庫，就像蓋了一座廟，接著就請入神明，「還會搬走嗎？」要求台電自己想辦法執行除役計畫，不准再興建貯存庫。
北海岸反核行動聯盟擔任執行長郭慶霖說，核一廠除役理應由行政院成立除役監督委員會，結果竟只成立區公所層級的委員會，無法實質監督。他理解台電要再興建貯存庫的需求，但最重要的還是要成立監督機制，未來進入爐心拆除階段的安全性才是關鍵。
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