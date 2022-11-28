選後上工 侯友宜視察汐止康寧街拓寬、排水成效

選後第一個上班日，新北市長侯友宜今(28)日前往汐止區視察康寧街第二期拓寬改善情形、以及汐止多項排水改善成效，包括新北市議員白珮茹、廖先翔、以及多位里長都出席陪同，也希望後續康寧街三期拓寬工程，能夠儘快接續進行。

新北市長侯友宜表示，汐止交通壅塞要趕快把瓶頸打通，最重要的是交流道南下的入口匝道要施作完成，當然這當中康寧街的拓寬工程也非常重要，第一、二期都已經做完，最後剩下拓寬第三期工程，已經在規劃中，預計明年上半年就可以開始施工。

侯友宜強調，康寧街拓寬，未來配合高速公路匝道增設工程，以及同興路穿越地下道相互串連，相信能有效改善汐止交通壅塞狀況，提升居民生活品質。接著一行人再到下一站金龍國小，水利局先針對汐止區多項排水工程成效做簡單介紹，包括中興路涵洞、南陽街涵洞、康寧街排水以及新昌路等等的積淹水改善工程。

市長侯友宜視察汐止區金龍國小透保水設施，他表示，目前本市以現有校地改造完成校園透水保水工程共8處，金龍國小是第7處，未來透過設施的滯洪功能及周遭排水改善工作，能將高強度短延時強降雨的災損風險調整至可控範圍，保障居民通行安全，致力推動新北成為海綿城市。