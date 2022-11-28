快訊

國立大學副校長著作爆抄襲！檢舉人控「違反學術倫理」校方出面回應了

李文忠：民進黨有黑道中常委 我們攻擊黑道能取信於人？

陸掀起白紙革命 微博已封禁…用戶哀嘆：連白紙都怕

選後上工 侯友宜視察汐止康寧街拓寬、排水成效

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
選後第一個上班日，新北市長侯友宜前往汐止區視察康寧街第二期拓寬改善情形、以及汐止多項排水改善成效。 圖／觀天下有線電視提供
選後第一個上班日，新北市長侯友宜前往汐止區視察康寧街第二期拓寬改善情形、以及汐止多項排水改善成效。 圖／觀天下有線電視提供

選後第一個上班日，新北市長侯友宜今(28)日前往汐止區視察康寧街第二期拓寬改善情形、以及汐止多項排水改善成效，包括新北市議員白珮茹、廖先翔、以及多位里長都出席陪同，也希望後續康寧街三期拓寬工程，能夠儘快接續進行。

新北市長侯友宜表示，汐止交通壅塞要趕快把瓶頸打通，最重要的是交流道南下的入口匝道要施作完成，當然這當中康寧街的拓寬工程也非常重要，第一、二期都已經做完，最後剩下拓寬第三期工程，已經在規劃中，預計明年上半年就可以開始施工。

侯友宜強調，康寧街拓寬，未來配合高速公路匝道增設工程，以及同興路穿越地下道相互串連，相信能有效改善汐止交通壅塞狀況，提升居民生活品質。接著一行人再到下一站金龍國小，水利局先針對汐止區多項排水工程成效做簡單介紹，包括中興路涵洞、南陽街涵洞、康寧街排水以及新昌路等等的積淹水改善工程。

市長侯友宜視察汐止區金龍國小透保水設施，他表示，目前本市以現有校地改造完成校園透水保水工程共8處，金龍國小是第7處，未來透過設施的滯洪功能及周遭排水改善工作，能將高強度短延時強降雨的災損風險調整至可控範圍，保障居民通行安全，致力推動新北成為海綿城市。

新北市長 汐止 侯友宜

延伸閱讀

傳年底接任部桃院長 王必勝引侯友宜金句回應

侯友宜：會有謝票行程 用不太一樣的形式謝謝幫我的市民好朋友

影／2024郭侯配？ 侯：我非常非常敬重郭台銘

回應郭侯配 侯友宜：郭台銘都在為中華民國、為台灣打拚

相關新聞

柯文哲監視器預算但書提覆議不成立 北市：遺憾但尊重

北市府認為北市警局明年度警用監視器預算但書窒礙難行，提出覆議案，北市議會今下午召開臨時大會審查，結果維持原但書決議，覆議...

核一廠要建廢棄物貯存庫 石門在地里長反對：蓋了還會搬嗎？

台電公司因應核一廠除役過程，會產生大量低放射性廢棄物貯存需求，規畫在核一廠內再興建一座低放射性廢棄物貯存庫。核一廠所在地...

新北耶誕市集80家特色店 12月2日起在市民廣場開展

新北歡樂耶誕城是北部熱門活動，新北規畫12月2日到4日連3天在市民廣場辦「2022新北耶誕市集」，民眾可感受80家精選業...

百年建物拆一半 北市決議仁濟院登錄為歷史建物

位於台北市萬華區廣州街的仁濟院可追溯至日治時期，被北市文化局列冊追蹤，儘管仁濟院強調該院創始地址為現萬華402號公園，但...

新北肯定綠色消費績優 聯合報系綠色採購達1.8億獲獎

新北市環保局今舉辦111年度綠色消費暨績優環保志工聯合表揚典禮，其中聯合報系配合市府2050淨零路徑的政策，綠色採購金額...

柯文哲警監視器覆議案闖關失敗 藍綠轟:議會打臉柯市府

九合一選舉落幕，台北市議會上月通過明年度警察局設置錄影監視器預算，因預算但書規定，如規畫使用2M頻寬者，則應改為增設10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。