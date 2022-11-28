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黃金博物館發行「鑛山誌」 探索亞洲金都金瓜石

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
水金九礦山人與博物館人共寫「鑛山誌」，探索礦山生成的來龍去脈，今年11月「鑛山誌」創刊號正式發行，也象徵礦山學開展新的里程碑。 圖／觀天下有線電視提供
水金九礦山人與博物館人共寫「鑛山誌」，探索礦山生成的來龍去脈，今年11月「鑛山誌」創刊號正式發行，也象徵礦山學開展新的里程碑。 圖／觀天下有線電視提供

「亞洲金都」曾是水金九的響亮名號，留下不少金礦等重要文化資產與史蹟，黃金博物館近年藉由公私協力形成礦山學的脈絡，由水金九礦山人與博物館人共寫「鑛山誌」，探索礦山生成的來龍去脈，今年11月「鑛山誌」創刊號正式發行，也象徵礦山學開展新的里程碑。

黃金博物館館長謝文祥說，「鑛山誌」創刊號，以「家園的尺度」主題出發，共邀請六位礦山人，分別從不同的面向述說對家園的情感。內容包含鳥瞰的人神共構、地底的礦脈動力、地表的風土風水、廠房的前世今生、聚落的消逝蛻變等篇章。

六篇在地人執筆的撰述，透過六個層次的空間尺度，闡釋六個向度的礦山知識學。「礦山景物人事」收錄曾譯嫻等在地人對於九份、金瓜石山城回憶與夢想、最後「博物館觀點」，則是博物館從在地觀點回應主題，探討「地質公園與礦山家園」的共同可能。

「鑛山誌」呼應著停刊近半世紀「金銅月刊」的精神；「金銅月刊」是昔日在臺金公司內部發行的刊物，內容從公司訊息佈告、礦業技術研究到員工居民日常生活，充滿了在地礦山的精神。礦山學的發展延續此精神，融合了歷史發展、文化資產、地質生態，提供?山誌更多書寫空間，並期待礦山學不僅只是地方知識學，更是新北學與臺灣學的一環。

礦山 黃金博物館 文化資產

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