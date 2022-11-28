用地方食材綠色照顧 石門區老人會DIY芋圓

石門區農會舉辦綠色照顧計畫活動，應用地方食材以及聘用在地的農事達人為講師，為石門區的銀髮長輩帶來有趣的課程，近來石門區老人會的長輩也透過綠色照顧計畫，動手體驗做芋圓以及地瓜圓，講師將地瓜泥、芋泥與粉料的比例調整好，長輩只要動手混合揉勻，就可以完成。

講師陳國志說，芋圓是常見的甜品配料，其實製作起來準備材料也不難，困難就在於粉與地瓜泥以及芋泥的比例，為了要讓長輩零失誤，特別用心的將比例調整好，到現場長輩們只要用力揉成團，剛好也可以動一動，訓練雙手的靈活度，雖然揉到流汗，但卻很開心。

石門區長林俊宏表示，現場與長輩們互動，大家都動手做得開心，也很感謝石門區農會透過綠色照顧計畫，不但是讓長輩雙手能夠動一動，更加也一並推廣石門在地的食材地瓜以及芋頭，讓石門在地的長輩一起共度一個富有家鄉味的體驗活動。