柯文哲監視器預算但書提覆議不成立 北市：遺憾但尊重

北市府認為北市警局明年度警用監視器預算但書窒礙難行，提出覆議案，北市議會今下午召開臨時大會審查，結果維持原但書決議，覆議案闖關失敗。北市府副發言人魏佑任表示遺憾但尊重，表示後續警察局、主計處將會在近日收到議會正式來文後討論，並向柯市長提出可能因應作為。

台北市議會上月通過明年度警察局設置錄影監視器預算，因預算但書規定，如規畫使用2M頻寬者，則應改為增設100萬畫素攝影機，預算始得動支，北市府認為，此預算但書窒礙難行，提出覆議案。

魏佑任表示，北市府「112年錄影監視器工程費預算但書覆議案」，市府及警察局自提覆議案後，即積極前往議會拜會各黨團及相關議員說明溝通，並提供說帖，爭取支持。北市議會臨時會今天作出「覆議案不成立」結論，市府表示遺憾，但尊重，後續會提出因應作為。